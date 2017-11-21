شركة تكنولوجيا صينية تتجاوز فيسبوك بسعرها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجاوزت أكبر شركة تكنولوجية في الصين قيمة "فيسبوك".

وقد أغلقت سوق الأسهم بارتفاع تجاوز 2 في المائة بهونغ كونغ، الثلاثاء، لتبلغ قيمة شركة " Tencent" الإجمالية، 522 مليار دولار وفقاً لموقع "FactSet"، لتتجاوز قيمة "فيسبوك" البالغة أكثر من 519 مليار دولار.

وتعرف شركة " Tencent" بتطبيقها "WeChat" المخصص للتواصل الاجتماعي في الصين، وقد هددت الشركة بتولي موقع نظيرتها الأمريكية بعد عام حافل شهد ارتفاع أسعار الأسهم أكثر من الضعف، وراهن المستثمرون على دخول الشركة سوق ألعاب الموبايل وبث الفيديو.

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ولكن ورغم أن الشركة الصينية تجاوزت "فيسبوك" بقيمتها في السوق، إلا أن الأخيرة تشتهر بانتشار أوسع بين المستخدمين، إذ تملك "فيسبوك" ملياري مستخدم حول العالم، أما " Tencent" فقد لا يعرفها الكثيرون خارج الصين، رغم أن تطبيق "WeChat" يحوي قرابة المليار مستخدم.

كما أن " Tencent" تتمتع بمزايا من حكومتها المحلية، بينما الشركات الأخرى مثل "تويتر" و"فيسبوك" قد تحجب عن مستخدمي دول معينة: شاهد:

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ومن جهة أخرى، فإن " Tencent" تملك استثمارات خارج الصين، إذ اشترت 12 في المائة من شركة "Snap" المسؤولة عن تطبيق "سناب شات" وخمسة في المائة في عملاقة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا"، كما استثمرت بالعديد من الشركات الناشئة عبر آسيا.

وقد بدأت أسهم الشركة بالنجاح بالأخص بعد تلقي قسم ألعاب الفيديو فيها نجاحاً كبيراً، بلغ ارتفاعاً بالمبيعات بنسبة 50 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتصبح أول شركة صينية تتجاوز حاجز الـ 500 مليار دولار، وتحتفظ بالحقوق المتاحة للإنترنت بالصين.