الآن.. يمكن شراء طائرة بوينغ عبر الإنترنت!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل ترغب بشراء طائرة تتماشى مع ثيابك وألعابك؟ منصة التجارة الإلكترونية الصينية "Taobao" باعت طائرتين للتو!

إذ عرضت ثلاث طائرات "بوينغ 747" للمزاد هذا الأسبوع في الموقع الذي يملكه الموقع الإلكتروني العملاق "Alibaba".

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إذ قامت شركة الخدمات اللوجستية الصينية "SF Express" بشراء طائرتين بسعر إجمالي بلغ 320 مليون ين (48.3 مليون دولار أمريكي)، وفقاُ لمتحدث باسم "Alibaba"، ولم تبع الطائرة الثالثة عبر المزاد الإلكتروني بسبب تسجيل شخص واحد فقط فيه.

وقد فشلت ستة مزادات علنية عقدت خلال العامين الماضيين في الحصول على مشترين للطائرات، لكنها اختفت بسرعة عند عرضها عبر موقع "Taobao"، الإثنين.

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وتأتي عملية البيع الإلكتروني بعد أن شهدت بوينغ انخفاضاً بإنتاج طائرات "747"، التي كانت أكبر طائرة للمسافرين سابقاً، بسبب الطلب المنخفض، وقد توقفت الشركة عن إنتاج نسخ جديدة للسفر التجاري من الطائرة ذاتها، لكنها ستستمر بإنتاج طائرات للشحن من هذه الطائرة لعامين على الأقل.

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وأشارت شركة "Alibaba" إلى أن الطائرات الثلاثة كانت مملوكة من قبل شركة "Jade Cargo International"، المتخصصة بالشحن الجوي والتي أعلنت عن إفلاسها عام 2013.

وقد وضعت الطائرات في قسم خاص من موقع "Taobao" المخصص للشركات التي أعلنت إفلاسها والتي تود عرض ما تملك لمزادات علنية، وقد طلب من الراغبين بالشراء تقديم وديعة بلغت 6.7 مليون ين (مليون دولار) للمشاركة في المزاد.