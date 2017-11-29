هل سيتوقف تصاعده الجنوني؟ سعر بيتكوين يبلغ 10 آلاف دولار!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو وأن عملة "بيتكوين" تنطلق دون دلالة على توقفها عما قريب.

إذ تجاوز سعر العملة لأول مرة بتاريخها حد العشرة آلاف دولار، لتحقق زيادة مذهلة منذ بداية العام بلغت نسبتها 900 في المائة.

الزيادة أتت بسرعة مذهلة، فقد بلغ سعرها ثمانية آلاف دولار قبل أسبوعين فقط، اقرأ المزيد:هل سيتوقف نموها؟ سعر البيتكوين يبلغ 8200 دولار

بل وقد بلغ سعرها تسعة آلاف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وخلال الأسبوعين والنصف الماضيين وحدهما بلغت نسبة ارتفاع العملة 70 في المائة.

وقد حذر البعض بأن هذا الارتفاع الحاد قد يشكل فقاعة اقتصادية، لكن الخبراء يشيرون أيضاً إلى أن الارتفاع الذي شهده سعر العملة خلال الأسابيع الأخيرة يندفع تحت توقعات بإقبال بعض المستثمرين المحترفين على العملة الرقمية مثل صناديق التمويل ومدراء الممتلكات.

وسيتمكن المستثمرون من تداول "بيتكوين" في سوق شيكاغو للتبادل التجاري وابتداءً من أوائل الشهر القادم، ومن المرجّح أن يساعد هذا في منح دعم للعملة بين المستثمرين الحاليين، حيث يضع المستثمرون أموالهم بتوقع سعر معيّن لبعض المواد، مثل العملات والمعادن والأدوات الزراعية، والحصول على دعم من سوق للتبادل سيشجّع المستثمرين باستشعار الأجواء للمضي قدماً بالاستثمار في قطاع ما.

ويتم الحصول على "النقود" الرقمية من خلال "تنجيمها" بكمبيوترات تستخدم معادلات خوارزمية معقّدة، وتعد "بيتكوين" أشهر هذه العملات صيتاً اليوم، شاهد الفيديو التالي: تعالوا في جولة بمزرعة متخصصة بالتنقيب عن العملات الرقمية