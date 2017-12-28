انفجار بخط أنابيب نفط في ليبيا يرفع الأسعار عالمياً

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفعت أسعار النفط لأعلى معدل لها منذ عامين ونصف بعد انفجار خط أنابيب للنفط في ليبيا.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط والتابعة للحكومة الليبية بأن الانفجار تسبّب بنقص في الإنتاج بلغ 100 ألف برميل يومياً، ولم يتضح السبب وراء الإنفجار، وفقاً للمؤسسة.

وقد ارتفعت أسعار النفط الخام بالولايات المتحدة بنسبة 2.5 في المائة، الثلاثاء، ليبلغ سعر البرميل الواحد 60 دولار، وهو أعلى معدّل له منذ يونيو/حزيران عام 2015، وقد ارتفعت أسعار النفط أيضاً، الشهر الماضي، بعد انفجار بخط "Keystone" في داكونتا الجنوبية.

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لكن الأسعار حافظت على انخفاضها بشكل عام، بالأخص عند مقارنتها بسعر 100 دولار للبرميل الواحد قبل ثلاثة أعوام.

وقد شهد قطاع النفط فائضاً خلال السنوات الأخيرة، ما دفع "أوبك" إلى قطع الإنتاج للتخفيف من العرض ورفع الطلب.

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وقد انخفضت أسعار النفط بشكل هائل خلال عامي 2014 و2015، ليبلغ سعر البرميل 26 دولار عام 2016، لكنها عاودت الانتعاش بعد موافقة أعضاء "أوبك" للحد من الإنتاج واتفق الأعضاء في نوفمبر/تشرين ثاني على مواصلة هذا التخفيض حتى نهاية عام 2018.

وتعد ليبيا واحدة من دولتين من أعضاء "أوبك" اللذين لا يملكان سقفاً لإنتاج النفط بسبب النزاع المستمر على أراضيها.