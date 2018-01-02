هل تحب "بيتكوين" أم تكرهها؟ إليك "مشاعر" الخبراء حولها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن للعملات الرقمية محبّيها ومعارضيها، لكن عملة "بيتكوين" بشكل خاص ساهمت برفع درجة المشاعر بين كلتا الجهتين، وبالتأكيد لم يساهم احتلالها لعناوين الأخبار بنهاية عام 2017 في إبعاد الأنظار عنها، ويبدو أن ستفرّق بين المزيد من الآراء خلال عام 2018.

فقد ارتفع سعر الغعملة الرقمية المشفّرة بنسبة 1300 في المائة العام الماضي، لتزيد من أي نمو حققته عوائد الأصول المالية التقليدية الأخرى مثل الأسهم والسندات والذهب.

ورغم تلقي عملة "بيتكوين" الكثيرمن الإقبال حول العالم، إلا أن الانتقادات زادت تجاه تغيّر أسعارها جذرياً تحت ظل غياب تشريعات لتحديد قيمتها وسياسات التداول بها.

وإليكم كلا الفريقين أدناه، من أبرز المعجبين وأكبر الناقدين من خبراء الاقتصاد وأصحاب الأعمال حول العالم:

المعجبون:

بيتر ثيل، من أوائل المستثمرين بشركة "فيسبوك":

"إن تمكنت البيتكوين من التحول لنسخة رقمية من الذهب، فإن أمامها إمكانات عظيمة،" وأضاف بأن الناس، وإن قللوا من شأن هذه العملة، فإنها "فقط وسيلة لتخزين قيمة مالية ولا يشترط التداول بها فعلياً."

كاميرون وينكلفوس، مؤسس مركز "Gemini" للتبادل بعملة بيتكوين:

وينكلفوس وشقيقه التوأم هما من واجها مارك زوكربيرغ عند تأسيسه لشركة "فيسبوك" بدعوى قضائية اتهماه فيها بأنه سرق فكرتهما، وقد أصبحا أول مليارديرين في العالم بعمل البيتكوين عام 2017.

ويقول كاميرون إن البيتكوين تعد "على المدى الطويل وبنفس النمو، تعتبر من الأصول التي قد تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات."

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تيم دريبر، من المستثمرين الداعمين لـ "تسلا" و"سكايب"

استثمر دريبر بعملة "بيتكوين" قبل ثلاث سنوات، ليتري آلاف العملات التي تقدر قيمة كل منها 13 ألف دولار، ويقول: "إنها أفضل نوع من التكنولوجيا منذ نشوء الإنترنت، إنه تحول اجتماعي، حركة بحد ذاتها."

المشكّكون:

جيمي ديمون، المدير التنفيذي لمجموعة "JPMorgan":

"إن كنت غبياً كفاية لشرائها فإنك ستدفع الثمن يوماً ما،" متوقعاً بأن الحكومات "ستدمّرها".

ويعتبر ديمون من أبرز النقاد لعملة "بيتكوين" وقد وصفها سابقاً بأنها نوع من "الاحتيال" وهدّد بطرد أي عميل تداول بها، رغم اعترافه بأن ابنته تملك بعض هذه العملات.

جانيت يللين، عضو مجلس الإدارة في الاحتياطي الفدرالي الامريكي:

"إنه ليس مصدراً ثابتاً للقيمة المالية، فهي لا تتبع مناقصة مبنية على أساس قانوني، وهي من الأصول المتضاربة بالبورصة."

لكنها قللت بالوقت ذاته من أهمية المخاوف المحيطة باحتمالية تشكيل عملة "بيتكوين" لفقاعة اقتصادية، مشيرة إلى أن العملة قد تقدم مخاطرة "محدودة".

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وارين بافيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "The Berkshire Hathaway":

"لا يمكن تحديد قيمة للبيتكوين لأنها من الأصول التي لا تنتج قيمة مالية،" مضيفاً بأنها "فقاعة حقيقة من هذا القبيل،" وقد وصف العملة بـ "السراب" عندما بلغ سعرها 600 دولار عام 2014.

لويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Goldman Sachs":

"عندما ترتفع أي سلعة بنسبة 20 في المائة بليلة وضحاها، فإنها لا تقترب من كونها عملة بل هي وسيلة للاحتيال، وقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن المجموعة لا تملك استراتيجية فيما يتعلق بعملة "بيتكوين" لكن الأبواب ستظل مفتوحة في حال توقف تقلب سعرها مستقبلاً.

جوزيف ستيغليتز، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل:

"البيتكوين ستنجح فقط لأن قابلية إبطالها واردة، فهي لا توفي بأي وظيفة احتماعية على الإطلاق."

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