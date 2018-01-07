الدنمارك: العثور على زجاجة فودكا مسروقة ثمنها 1.3 مليون دولار

كوبنهاغن، الدنمرك (CNN) -- أعلن متحدث باسم الشرطة، الجمعة، لشبكة CNN، عن العثور على زجاجة من الفودكا تبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكي. وقد عُثر على الزجاجة فارغة، وإن كانت غير متضررة بموقع للبناء بعد أيام من الإعلان عن سرقتها من ملهى ليلي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وقال براين إنغبرغ، وهو صاحب الملهى الذي يحمل اسم "كافيه 33" لشبكة CNN، إن زجاجة الفودكا من نوع روسو- بالتيك مصنوعة من الذهب والفضة وتحمل ميزات من حيث الشكل مستوحاة من السيارات الكلاسيكية.

وأضاف إنغبرغ الذي يدعي أن لديه مجموعة تضم 1200 زجاجة من الفودكا، أن الزجاجة كانت لديه على سبيل الإعارة من مالكها الأصلي، ليون دارتز، صاحب شركة دارتز موتورز اللاتفية. ولا يعتقد أن الفودكا المفقودة تؤثر على قيمة الزجاجة.

وصرحت الشرطة أن عمال البناء عثروا على الزجاجة الفارغة في موقع بناء ببلدة شارلوتنلوند شمال كوبنهاجن، وسلموها إلى الشرطة المختصة باختبارات الطب الشرعي بهذا الخصوص.

وابلغ عن الزجاجة المسروقة للشرطة الأربعاء، وقالت أجهزة الأمن آنذاك أن اللص – الذي ما زال مجهولا - استخدم مفتاحا لفتح الأبواب المغلقة.