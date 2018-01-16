شاهد.. لماذا لم يعد الدولار الأمريكي قوياً بعد الآن؟

لماذا لم يعد الدولار الأمريكي قوياً بعد الآن؟

اقتصاد
عبد الرحمن بلحيك، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 07:32 (GMT +0400).
أمريكاأسواق المالعملاتالدولاراليورو
1:24

هل سيضر ضعف الدولار الاقتصاد الأمريكي أو سوق الأسهم؟ حتى الآن لا يبدو أن الأمر كذلك.

(CNN)-- فقد الدولار الأمريكي قرابة من 2٪ من قيمته مقابل العملات الأخرى، ويتداول عند أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 10٪ للدولار في عام 2017. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟

أمريكاأسواق المالعملاتالدولاراليوروأوروبااستثمار وتمويل