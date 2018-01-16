شاهد.. لماذا لم يعد الدولار الأمريكي قوياً بعد الآن؟

(CNN)-- فقد الدولار الأمريكي قرابة من 2٪ من قيمته مقابل العملات الأخرى، ويتداول عند أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 10٪ للدولار في عام 2017. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟