صفقة جديدة بـ16 مليار دولار.. هل أنقذت طيران الإمارات طائرات إيرباص A380 العملاقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة طيران الإمارات، الخميس، عن إبرام صفقة جديدة بقيمة 16 مليار دولار أمريكي لشراء 36 طائرة إيرباص A380، منها 20 طائرة طلبية مؤكدة، و16 طائرة حقوق خيار، فيما يبدو كخطوة لإنقاذ برنامج إنتاج طائرات A380.

وقالت طيران الإمارات، في بيان، إن "التزامها نحو برنامج A380 يرتفع الآن إلى 178 طائرة بقيمة 60 مليار دولار أمريكي"، وتعطي طلبات الشراء التي قدمتها الإماراتية إلى شركة إيرباص دفعة قوية لبرنامج إنتاج طائرات A380 الذي يواجه صعوبات، إذ كانت إيرباص أعلنت قبل أيام أنها قد تضطر إلى إيقاف إنتاج طائرات A380.

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وقال جون ليهي الرئيس التنفيذي للعمليات في إيرباص، في بيان غير معتاد، إنه "إذا لم نتمكن من التوصل إلى صفقة مع شركة طيران الإمارات، لن يكون لدينا خيار سوى إنهاء برنامج إنتاج طائرات A380". وكان من المتوقع أن تطلب طيران الإمارات مجموعة جديدة من طائرات A380 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولكنها طلبت شراء 40 طائرة بوينغ طراز 787-10.

وتعد طيران الإمارات أكبر شركة تشغل طائرات A380، إذ يبلغ عدد الطائرات التي دخلت الخدمة بالفعل 101 طائرة، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم طائرات الصفقة الجديدة في عام 2020. وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات، إنه "لا نفشي سراً إذا قلنا إن طائرة A380 كانت نجاحاً خالصاً لطيران الإمارات، فعملاؤنا يحبون السفر على متنها، وقد استطعنا تشغيلها لخدمة العديد من الوجهات ضمن شبكة خطوطنا العالمية لأنها وفرت لنا مرونة تامة من حيث مدى الطيران وسعة المقاعد".

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد: "سوف نستخدم بعض طائرات A380 الجديدة لتجديد الأسطول وإحلال الطائرات التي ستخرج من الخدمة، كما ستوفر هذه الطلبية الاستقرار والاستمرارية لخط إنتاج هذا الطراز من الطائرات العملاقة. وسوف نواصل العمل مع إيرباص لإدخال مزيد من التحسينات على الطائرة، وخصوصاً مرافقها الداخلية التي توفر تجربة سفر فاخرة للعملاء". وتابع بالقول إن "ما يميز هذه الطائرة هو اقتران التكنولوجيا المتقدمة مع الرحابة، ما يوفر أمامنا فرصاً ومساحات واسعة للإبداع وابتكار منتجات جديدة ضمن قمرات الركاب".