دافوس 2018.. منتدى لن يُنسى في وجود ترامب
دافوس 2018.. منتدى لن يُنسى في وجود ترامب
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و57 دقيقة.
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لقد أصبحت هذه المدينة الصغيرة التي تقع في سويسرا أرضا لاجتماعات النخبة العالمية، ففي هذا العام سيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المرجح أن يجعله اجتماعا لا يُنسى.
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