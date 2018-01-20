دافوس 2018.. منتدى لن يُنسى في وجود ترامب

دافوس 2018.. منتدى لن يُنسى في وجود ترامب

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و57 دقيقة.
اقتصاد وأعمالالاقتصاد العالميمنتدى دافوسأمريكادونالد ترامب
1:08

لقد أصبحت هذه المدينة الصغيرة التي تقع في سويسرا أرضا لاجتماعات النخبة العالمية، ففي هذا العام سيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المرجح أن يجعله اجتماعا لا يُنسى.

اقتصاد وأعمالالاقتصاد العالميمنتدى دافوسأمريكادونالد ترامبسويسرا