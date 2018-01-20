دافوس 2018.. منتدى لن يُنسى في وجود ترامب

1:08

لقد أصبحت هذه المدينة الصغيرة التي تقع في سويسرا أرضا لاجتماعات النخبة العالمية، ففي هذا العام سيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المرجح أن يجعله اجتماعا لا يُنسى.