وزير مالية قطر: كنا نهتم بالتكامل الخليجي لكن التركيز اليوم على الذات

قطر: كنا نهتم بالخليج.. ونركز الآن على الذات

اقتصاد
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
قطرالحكومة القطريةالخليجالمملكة العربية السعوديةاقتصاد وأعمال
1:31

مقابلة حصرية لشبكتنا مع وزير المالية القطري علي شريف العمادي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، في مقابلة حصرية أجراها مع الزميل جون ديفتيريوس لـCNN، إن اقتصاد بلاده مستمر بالنمو وبصورة سريعة، رغم توقعات البعض أن قطر لن تصمد لأكثر من بضعة أسابيع.

قطرالحكومة القطريةالخليجالمملكة العربية السعوديةاقتصاد وأعمال