وزير مالية قطر: كنا نهتم بالتكامل الخليجي لكن التركيز اليوم على الذات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، في مقابلة حصرية أجراها مع الزميل جون ديفتيريوس لـCNN، إن اقتصاد بلاده مستمر بالنمو وبصورة سريعة، رغم توقعات البعض أن قطر لن تصمد لأكثر من بضعة أسابيع.