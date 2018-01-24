دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، في مقابلة حصرية أجراها مع الزميل جون ديفتيريوس لـCNN، إن اقتصاد بلاده مستمر بالنمو وبصورة سريعة، رغم توقعات البعض أن قطر لن تصمد لأكثر من بضعة أسابيع.
وزير مالية قطر: كنا نهتم بالتكامل الخليجي لكن التركيز اليوم على الذات
قطر: كنا نهتم بالخليج.. ونركز الآن على الذات
اقتصاد
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
1:31
مقابلة حصرية لشبكتنا مع وزير المالية القطري علي شريف العمادي.
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