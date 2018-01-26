الجدعان لـCNN: وصلتنا بعض أموال مكافحة الفساد.. والتسويات قبل المحاكمة أمر طبيعي
الجدعان لـCNN: وصلتنا بعض أموال مكافحة الفساد
اقتصاد
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 06:51 (GMT +0400).
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مقابلة مذيع شبكتنا، ريتشارد كويست، مع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن نتائج حملة مكافحة الفساد.
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