الجدعان لـCNN: وصلتنا بعض أموال مكافحة الفساد.. والتسويات قبل المحاكمة أمر طبيعي

الجدعان لـCNN: وصلتنا بعض أموال مكافحة الفساد

اقتصاد
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 06:51 (GMT +0400).
اقتصاد وأعمالالاقتصاد السعوديالمملكة العربية السعوديةمنتدى دافوس
2:14

مقابلة مذيع شبكتنا، ريتشارد كويست، مع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن نتائج حملة مكافحة الفساد.

اقتصاد وأعمالالاقتصاد السعوديالمملكة العربية السعوديةمنتدى دافوس