نجم كرة القدم السابق ورئيس ليبيريا الجديد يخفّض راتبه الرئاسي لمواجهة “الاقتصاد المنهار”

ويا يخفّض راتبه لمواجهة “الاقتصاد المنهار”

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
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ويّا ركز على الحالة الاقتصادية التي تواجهها ليبيريا بأول خطاب له أمام الهيئة التشريعية الوطنية.

(CNN)-- أعلن جورج ويّا أنه سيقطع ما نسبته 25٪ من راتبه كجزء من محاولة لمواجهة “الاقتصاد المنهار” في بلاده. نجم كرة القدم السابق الذي احترف في أوروبا، أقسم اليمين الدستورية كرئيس للدولة الغرب أفريقية الأسبوع الماضي، ويشكل استلامه للسلطة أول انتقال للرئاسة من شخص منتخب ديمقراطياً إلى آخر على نفس الشاكلة في ليبيريا.

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