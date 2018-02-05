"رايان إير" تقرر تسيير رحلات من الأردن.. وتوقعات بتعزيز السياحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت شركة "ريان إير"، أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة بأوروبا، إضافة وجهة جديدة لرحلاتها في الشرق الأوسط، إذ ستبدأ تسيير رحلات لها بين الأردن وقبرص، في مارس/ آذار المقبل، وهي ثالث وجهة للشركة بالمنطقة بعد إسرائيل والمغرب.

وقالت الشركة، في بيان، إنها سترفع عدد رحلاتها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من العاصمة الأردنية عمان إلى 10 رحلات، وإنها بحلول الشتاء المقبل ستضيف 4 رحلات إلى العقبة، التي تعد منفذا للعديد من الوجهات السياحية الأردنية مثل مدينة البتراء وشواطئ البحر الأحمر.

وأضافت الشركة أنها تتوقع نقل حوالي 500 ألف شخص إلى الأردن سنويا من مدن مثل أثينا وبروكسل وكولونيا وميلان وروما ووارسو. ويعتمد الاقتصاد الأردني بدرجة كبيرة على السياحة التي تساهم بحوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي.

ولا تقوم شركات طيران أوروبية أخرى منخفضة التكلفة بتسيير رحلات إلى الأردن، وكانت شركة "إيزي جيت" البريطانية، أوقفت رحلاتها إلى عمان عام 2014 بعد 3 سنوات من العمل.

وتأمل الحكومة الأردنية أن تساعد الرحلات الجديدة لشركة "ريان إير" تعزيز النمو عبر زيادة السياحة وجذب الاستثمارات. وقالت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب، في بيان، إن "قرار ريان إير بتسيير رحلات الأردن يبعث برسالة واضحة عن التنوع والإمكانيات السياحية غير المستغلة".