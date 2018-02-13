شاهد.. ازدهار صناعة السيارات في الهند

شاهد.. ازدهار صناعة السيارات في الهند

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقتين.
الهندالحكومة الهنديةاقتصاد وأعمالشركاتسيارات
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تعتبر الهند خامس أكبر سوق للسيارات في العالم مع تزايد الضجيج حول السيارات الكهربائية، وخاصة في ضوء مشكلة التلوث المتزايدة.

الهندالحكومة الهنديةاقتصاد وأعمالشركاتسياراتصناعاتتكنولوجيا