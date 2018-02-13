شاهد.. ازدهار صناعة السيارات في الهند
شاهد.. ازدهار صناعة السيارات في الهند
اقتصاد
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تعتبر الهند خامس أكبر سوق للسيارات في العالم مع تزايد الضجيج حول السيارات الكهربائية، وخاصة في ضوء مشكلة التلوث المتزايدة.
تعتبر الهند خامس أكبر سوق للسيارات في العالم مع تزايد الضجيج حول السيارات الكهربائية، وخاصة في ضوء مشكلة التلوث المتزايدة.
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