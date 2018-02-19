إسرائيل ومصر توقعان صفقة غاز "عملاقة".. ونتنياهو: ستدر المليارات على خزينتنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وقعت إسرائيل ومصر، الأحد، صفقة "عملاقة" تزود بموجبها إسرائيل 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر في صفقة وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتص بأنها "ستجعل إسرائيل لاعبا في مرافق الطاقة الإقليمية،" وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وذكر تقرير الهيئة أن هذه الصفقة تمتد لعشر سنوات وتبلغ قيمتها 15 مليار دولار، لافتا إلى أنها تعتبر أكبر صفقة بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام.

ولفت تقرير الهيئة الإسرائيلية إلى "توقيع اتفاقين في إطار هذه الصفقة بين شركة ديليك الإسرائيلية، مالكة منشآتي الغاز ليفياتان وتامار وشركة دولفينيوس المصرية في القاهرة،" ملقية الضوء على أن "هذه الصفقة إلى موافقة السلطات في كلا البلدين لتدخل حيز التنفيذ."

من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الصفقة "ستدر المليارات على خزينة الدولة وان هذه الأموال ستخصص للتعليم والصحة والرفاه،" مشددا على أنها "ستعزز علاقات إسرائيل في المنطقة،" وفقا لما نقله تقرير هيئة البث الإسرائيلية.