جولة لـCNN مع الأميرة هيا عقيلة حاكم دبي داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--جولة لشبكتنا مع الأميرة هيا بنت الحسين، عقيلة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تقع في عمق صحراء المدينة.