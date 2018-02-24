دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--جولة لشبكتنا مع الأميرة هيا بنت الحسين، عقيلة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تقع في عمق صحراء المدينة.
جولة لـCNN مع الأميرة هيا عقيلة حاكم دبي داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية
الأميرة هيا: نوصل مساعدات لأي مكان بـ8 ساعات
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
4:31
جولة لشبكتنا مع الأميرة هيا بنت الحسين، عقيلة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.
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