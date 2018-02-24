جولة لـCNN مع الأميرة هيا عقيلة حاكم دبي داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

الأميرة هيا: نوصل مساعدات لأي مكان بـ8 ساعات

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
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4:31

جولة لشبكتنا مع الأميرة هيا بنت الحسين، عقيلة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--جولة لشبكتنا مع الأميرة هيا بنت الحسين، عقيلة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تقع في عمق صحراء المدينة.

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