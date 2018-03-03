ما هي ميّزات مكان العمل المثالي بالنسبة للمهنيين في منطقة الشرق الأوسط؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتمد اختيار أي شركة أو منظمة كمكان مثالي للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على العديد من العناصر المختلفة التي تتعدى الراتب والمزايا.

وفي سبيل معرفة أكثر الأمور أهمية للمهنيين في المنطقة، قام بيت.كوم، بإجراء استبيان بعنوان "مكان العمل المثالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث صرّح 83٪ من المجيبين بأهمية استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مكان العمل. وعلى الرغم من أن 39٪ فقط من أماكن العمل تستخدم التكنولوجيا المتطورة، يعد هذا العامل مهماً للغاية بالنسبة للمجيبين الذين يبحثون عن وظيفة، حيث قال 83٪ من الباحثين عن عمل بأنه يجب على الشركة التي قد يعملون فيها استخدام التكنولوجيا المتطورة.

العناصر الأكثر أهمية للمهنيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إضافة إلى تفضيل العمل في مكان يستخدم التكنولوجيا المتطورة، يعد مكان العمل المليء بالتحديات مهماً للغاية بالنسبة للمهنيين في المنطقة، فقد قال 79٪ من الموظفين بأنهم يفضلون العمل في مكان مليء بالتحديات.

وإلى جانب ذلك، يعتقد 82٪ من المجيبين بأن التواصل بشفافية يعتبر عاملاً مهماً في أي بيئة عمل. ولكن على الرغم من ذلك، 35٪ فقط من الشركات تشجّع التواصل بشفافية في المنطقة.

وشملت العناصر الأخرى التي اعتبرت هامة في مكان العمل: الموازنة بين الحياة المهنية والشخصية (81٪ قالوا إنها مهمة)، والتقييم العادل (81٪ قالوا إنها مهمة)، والابتكار والإبداع (81٪ قالوا إنها مهمة).

وإلى جانب العناصر التي تجذب المهنيين، برز الاحتفاظ بالموظفين كأحد أهم العوامل التي تبدي الشركات اهتماماً بها. وعندما سُئل المجيبين عن أهم العوامل التي تعزّز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم، فقد تم اختيار "فرص التدريب والتطوير" (بحسب 36٪ من المجيبين)، و"فرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل" (بحسب 32٪ من المجيبين) كأهم عاملين.

قيم وثقافة الشركة

إلى جانب العوامل التي تزيد من جاذبية مكان العمل ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين، سُئل المجيبون عن ثقافة الشركة وتأثيرها على اختيار مكان العمل، حيث قال 48٪ من المجيبين في المنطقة أن ثقافة الشركة هي واحدة من أهم العوامل التي يأخذها المهنيون بعين الاعتبار عند الانضمام لشركة ما.

وشملت القيم التي تزيد من جاذبية الشركات في المنطقة: "أخلاقيات العمل الجيدة" (53٪)، و"ثقافة الشركة الودية" (37٪)، و"مساعدة المجتمع" (24٪)، و"اتباع أساليب صديقة للبيئة" (12٪)، ما يشير إلى أن المهنيين في المنطقة يأخذون بعين الاعتبار الأهداف والأساليب المختلفة التي تؤثر من خلالها الشركات على المجتمعات.

حجم وتصميم الشركة

إضافة إلى اهتمامهم بالقيم والعناصر الثقافية، يهتم المهنيون بالعناصر المتعلقة بحجم وتصميم الشركة أيضاً. ويبدو بأن الموظفين في المنطقة يفضلون العمل في الشركات الكبيرة، حيث يرى 58٪ من المجيبين أن حجم الشركة المثالي يزيد عن 50 موظفاً.

وتختلف آراء المجيبين عندما يتعلق الأمر بتصميم المكاتب، حيث يفضل 27٪ من المهنيين في المنطقة "المكاتب المغلقة"، و22٪ "المكاتب المفتوحة"، بينما تفضل نسبة 12٪ "المكاتب المشتركة"، ونسبة 12٪ "المكاتب المفصولة بواسطة حواجز"، في حين أن 22٪ ليس لديهم أي أفضلية في هذا الإطار.

وعندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي للمكتب، قال 37٪ من المجيبين في المنطقة إن هذا التصميم يعكس علامة الشركة التجارية وقيمتها، وتعتبر هذه النسبة الأعلى بين المجيبين في دول الخليج (42٪)، مقارنة بأولئك في بلاد الشام (33٪) وشمال أفريقيا (36٪).

العثور على مكان العمل المثالي

ومن أجل اختيار مكان العمل المثالي، يحتاج المهنيون في المنطقة لمعرفة المعلومات المتعلقة بجميع السمات المختلفة التي يهتمون بها. واختلفت آراء المجيبين عندما سئلوا عن مدى سهولة الوصول إلى المعلومات حول ثقافة الشركة وبيئة العمل. ففي حين قال 14٪ من المجيبين في المنطقة بأن ذلك "سهل للغاية"، قالت نسبة 26٪ أنه "سهل إلى حد ما"، بينما اعتبرت نسبة 28٪ بأن ذلك "لا سهل ولا صعب"، في حين قالت نسبة 19٪ أن ذلك "صعب إلى حد ما"، مع نسبة 6٪ ممن قالوا إن ذلك "صعب جداً".

ولفهم هذا الموضوع بشكل أفضل، سُئل المجيبين عن المعلومات التي تهم الباحثين عن عمل بشكل أكبر، حيث شملت: "المزايا التي تقدمها الشركة" (60٪)، و"قصص نجاح الموظفين وآرائهم" (38٪)، و"الفعاليات الاجتماعية" (24٪)، و"الجوائز والإنجازات" (22٪)، بالإضافة إلى "الصور وأشرطة الفيديو عن مكان العمل" (7٪).