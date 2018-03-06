صندوق النقد: التأثير الاقتصادي والمالي المباشر على قطر جراء الأزمة الخليجية يتلاشى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن التأثير المالي والاقتصادي الذي تتعرض له قطر جراء الأزمة الدبلوماسية "يتلاشى،" وذلك في إشارة إلى "المقاطعة" التي أعلنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين للدوحة.

وقال الصندوق في تقرير منشور على موقعه الرسمي: "في الوقت الذي تأثرت فيه النشاطات الاقتصادية (بقطر) كان غالب الأمر انتقاليا وأسست خطوط تجارية جديدة، والنظام البنكي في البلاد تأقلم،" ملقيا الضوء على أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال العام 2018 تبلغ نسبته 2.6 في المائة.

وأضاف التقرير أنه وبعد الأزمة تراجع التمويل الأجنبي بقيمة 40 مليار دولار، إلا أن ذلك عولج عبر ضخ سيولة من قبل البنك المركزي القطري والصناديق السيادية الحكومية وبالأخص من قبل سلطة الاستثمار القطرية."