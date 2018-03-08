الفالح لـCNN: نشعر بقلق من طرح أرامكو في بورصة نيويورك ونحترم بورصة لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في مقابلة مع CNN، الخميس، خلال زيارته إلى لندن برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية لديها بعض القلق من طرح جزء من أسهم شركة النفط السعودية أرامكو للاكتتاب في بورصة نيويورك.

وقال الفالح: "يمكنني القول إن الدعاوى مصدر كبير للقلق في الولايات المتحدة... وبصراحة أرامكو كبيرة جدا ومهمة جدا للمملكة لتتعرض لمثل هذه المجازفة"، مشيرا إلى قرار مدينة نيويورك بمقاضاة 5 شركات نفطية كبرى بسبب تأثير منتجاتها في الاحتباس الحراري للحصول على تعويضات من أجل حماية المدينة من آثار التغير المناخي. ووصف الفالح الاتهامات الموجهة لشركات النفط بأنها "عبثية".

وتخطط المملكة العربية السعودية لبيع 5% من أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، عبر اكتتاب العام، وتتخذ المملكة جميع الاستعدادات لإجراء ذلك الطرح خلال العام الجاري رغم أن بعض المسؤولين اعترفوا بشكل خاص بأنه يمكن تأجيل الطرح إلى العام المقبل لضمان أفضل ظروف للبيع.

وقدر المسؤولون السعوديون قيمة أرامكو بحوالي 2 تريليون دولار، وبيع 5% منها يعني 100 مليار دولار إذا كانت التقديرات السعودية صحيحة، وصفقة بهذا الحجم ستكون جائزة كبرى للفائز بها، إذ تتنافس البورصات العالمية بشدة على أن يتم اختيارها لهذا الاكتتاب، الذي سيكون الأكبر في العالم.

وفي مقابل تصريحاته الحذرة بشأن بورصة نيويورك، بدا الفالح متفائلا بشأن لندن، إذ قال: "بورصة لندن واحدة من الأفضل في العالم، ولها قواعد منظمة جيدا، ونحترمها". وأضاف: "لديها الكثير من الشركات الكبرى من بينها شركات من قطاعي البترول والغاز". لكن الفالح أوضح أن السعودية ما زالت تنظر في إمكانية طرح أسهم أرامكو في بورصة لندن وبورصة نيويورك وبورصات أخرى عالمية.