3 أسباب وراء احتمال تأخر طرح أرامكو للاكتتاب العام إلى 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت شركة أرامكو، جوهرة قطاع النفط بالسعودية، إنها لا تزال تنظر في خيارات طرح أسهمها دون التطرق إلى موعد لذلك، الأمر الذي قد يدفع بالمستثمرين للانتظار إلى العام 2019 وفقا لتقريرين نشرتهما صحيفتا فاينانشال تايمز ونيويورك تايمز، الاثنين.

تعرف أكثر على اكتتاب "أرامكو" السعودية المنتظر.. الأضخم في العالم 1:06

وهنا نقدم لكم ثلاثة أسباب وراء احتمال تأخر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام المتوقع أن يكون الأكبر بالتاريخ، رغم آمال المسؤولين السعوديين بأن هذه الخطوة ستتم خلال العام الجاري:

1- حجم ومدى تعقيد مثل هذه الخطوة: يسعى المسؤولون السعوديون إلى الوصول إلى قيمة تريليوني دولار لأرامكو، وعبر بيع حصة نسبتها 5 في المائة فقط فإنهم سيحصلون على 100 مليون دولار، وهي القيمة التي تتفوق على أي قيمة اكتتاب عام سابقة بما في ذلك طرح شركة علي بابا في العام 2014.

2- آمال ارتفاع أسعار النفط، حيث تذبذبت الأسعار منذ هبوطها بشكل حاد إلى 26 دولارا للبرميل في العام 2016، الآن برميل النفط الخام سعره يحوم حول الـ60 دولارا، إلا أن هذا السعر لا يزال أدنى بكثير من ما كان عليه في العام 2014 عندما وصل سعره لـ100 دولار للبرميل، حيث أن كل دولار يرتفع فيه سعر البرميل يجعل من أرامكو أكثر جاذبية للمستثمرين.

3- تطوير سوق الأسهم السعودية، الطرح الأولي لأرامكو سيكون في بورصة المملكة "تداول،" حيث قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في مقابلة مع CNN، الخميس، إن المملكة تنتظر تصنيف "تداول" للائحة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر MCSI، إلا أن مراجعة التصنيفات من المتوقع أن تجري في يونيو/ حزيران المقبل.