انفوجرافيك.. أبرز ما تمخضت عنه زيارة ولي عهد السعودية لبريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أنهى ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، زيارة لبريطانيا، استمرت لثلاثة أيام، جرى خلالها توقيع اتفاقيات واستثمارات بلغت قيمتها 100 مليار دولار في عشر سنوات.

ونستعرض لكم في رسم الانفوجرافيك بالأعلى، أبرز ما تمخضت عنه زيارة ولي العهد السعودي، وفي مقدمتها إطلاق مجلس الشراكة السعودي البريطاني واستثمار صندوق الاستثمارات السعودي لما قيمته 400 مليون دولار في شركة ماجيك ليب.

وأدت زيارة ولي العهد السعودي إلى توقيع أربع مذكرات لشركة أرامكو في منتدى الرؤساء التنفيذيين، وتوقيع 18 اتفاقية بين شركات سعودية وبريطانية.