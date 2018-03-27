ولي العهد السعودي يلتقي بمؤسس "سوفت بنك" والإعلان عن أرباح بثلاثة مليارات دولار خلال خمسة أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته لمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، بعدد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء "كبرى الشركات الأمريكية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك،" وفقاً لما ذكره مدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر عبر تويتر.

ونقلت قناة الإخبارية بأن صندوق "سوفت بنك" حقق ثلاثة مليارات دولار خلال خمسة كأرباح خلال خمسة أشهر، وأن الصندوق شارك في 15 مشروعاً استثمارياً، في قطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية تغريدة تضمنت صورة للقاء ولي العهد والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات اليابانية "Soft Bank" الملياردير ماسايوشي سون.

ويركّز صندوق "رؤية سوفت بنك" على دعم الاستثمارات التي تتعدى 100 مليون دولار في قطاع الأعمال القائمة على التكنولوجيا بالمستقبل، وتعد السعودية أكبر المستثمرين في هذا الصندوق إذ منحت 28 مليار دولار، بينما استثمر صندوق الثروة السيادية الإماراتي باسم "مبادلة للاستثمار" فقد قدّم 15 مليار دولار للصندوق، واستثمرت شركة "آبل" مليار دولار، كما تحوي قائمة المستثمرين أسماءً أخرى مثل: "شارب" و"كوالكوم" و"فوكسكون".. شاهد الانفوجرافيك التالي: صندوق الدعم السعودي مع "سوفت بنك" يقترب من تحقيق هدف المائة مليار دولار