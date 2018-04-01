اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين التوصل الى اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البلاد.

وذكرت اللجنة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين، اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

ويعتبر هذا الاكتشاف خلال عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، أول اكتشاف منذ عام 1932 عندما تمّ تدشين أول بئر للنفط في المملكة خلال عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد باشرت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، حيث تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي.

كما وجّه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج.