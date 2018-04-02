شاهد.. إعلامي مصري يشرب لبن الأطفال بـ "الببرونة" على الهواء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي على الهواء وهو يشرب حليب الأطفال تضامناً مع الأمهات في أزمة نقص الألبان العلاجية، التي تعاني منها البلاد على حد تعبيره.

وخلط القرموطي خلال برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "النهار"، ماء الأرز المغلي بمادة "النشاء" وشرب جزءاً منها على الهواء، مطالباً السلطات بتأمين هذه الألبان الضرورية جداً للأطفال.

يذكر أن بوابة الأهرام كانت قد ذكرت في تقرير الأحد، أن آلاف الأسر تعاني من نقص حليب "نيوكيت"، المخصص للأطفال مرضى الحساسية ضد الألبان، إضافة إلى ارتفاع سعره، مما يضطر الأمهات لإعطائهم بدائل قد تضر بصحتهم.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، إن مجموعة من شركات الأدوية تحتكر هذا النوع من الألبان الذي تستورده من الخارج، وتطرحه للبيع في الصيدليات، بأسعار غير مراقبة، وفي أوقات تختارها بمعرفتها.