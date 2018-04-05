شاهد.. بدء التشغيل التجريبي لعربات مترو الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن عن انطلاق أولى مراحل الاختبارات التشغيلية لعربات مشروع قطار الرياض، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للمشروع عبر بتويتر، الخميس.

هذا ويخضع مشروع "مترو الرياض" أو مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، لإشراف الهيئة العليا لتطوير الرياض، التي وضعت خطة لتوفير خدمة نقل عام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة،" وفقاً لما ذكرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

وستمتد الشبكة للمشروع عبر ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً وبـ 85 محطة، ويخطط إنهاؤه عام 2018، وفقاً لما ذكر عبر الموقع.

هذا وأعلن عن انطلاق المشروع في 28 يوليو/تموز عام 2013، عندما وقعت العقود على تنفيذه، وفقاً لما نقله الموقع.

وهو أحد أكبر المشاريع في العالم بقيمة 24 مليار دولار،" وهو الأمر الذي يعتبر استثمارا كبيرا في المستقبل في دولة تتأثر بتراجع أسعار النفط العالمية،" وفقاً لما ذكره الوليد العكرش، مدير إدارة تنفيذ المشاريع التطويرية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في مقابلة مع CNN عام 2016، وقد نشرت CNN تقريراً عن التغيير بالبنية التحتية لشوارع العاصمة السعودية عام 2016، شاهد التقرير هنا: كاميرا CNN ترصد التغيير في شوارع المملكة.. السعودية تتأهب "لاقتصاد ما بعد النفط"