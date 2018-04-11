أرامكو وتوتال توقعان مذكرة تفاهم لإقامة مجمع بتروكيماويات ضخم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت المملكة العربية السعودية استثماراً جديداً كبيراً مع توتال الفرنسية.

ووقعت مجموعة النفط الفرنسية مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية للنفط، لبناء ما وصفته الشركتان في بيان بأنه مجمع عملاق للبتروكيماويات في المملكة.

وسيتطلب المشروع استثمارات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وسيُدمج مع مصفاة نفط تعمل بالفعل كمشروع مشترك بين أرامكو وتوتال. ومن المقرر، أن تبدأ أعمال الهندسة والتصميم في الربع الثالث من العام 2018.

وسيقوم الاتفاق الذي وُقع خلال زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس بتعزيز شركة أرامكو في إطار استعدادها للاكتتاب العام ومساعدة المملكة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان في بيان: "سيمكّننا هذا المشروع من تعزيز علاقاتنا مع أرامكو السعودية التي نجحنا في تشغيل أكبر مصافيها وأكثرها كفاءة في العالم،" مضيفاً أنه "سيوفر ثمانية آلاف وظيفة جديدة، ويُدخل تقنيات جديدة إلى المملكة."

ويقوم ولي العهد السعودي بجولة عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لإصلاح الاقتصاد السعودي.