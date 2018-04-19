فوكس سينما تحصل على ترخيص لتشغيل دور السينما بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حازت "فوكس سينما" على ترخيص لتكون من بين أحد المشغلين الأوائل الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما في المملكة العربية السعودية. وتعتزم الشركة افتتاح أول دار سينما في الرياض بارك خلال الأيام المقبلة.

وتستثمر ماجد الفطيم الشركة التي تدير فوكس سينما حوالي 3.73 مليار دولار في مشاريع حالية تشمل مراكز التسوق والأزياء والترفيه وقطاع التجزئة في السعودية، لتوفر ما يتجاوز 114 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتعتزم ڤوكس سينما في الأشهر القليلة المقبلة استثمار حوالي 500 مليون دولار إضافية لإطلاق 600 شاشة عرض جديدة في السعودية خلال الأعوام الخمس المقبلة. ومن المتوقع، أن توفر دور العرض الجديدة 3 آلاف فرصة عمل للشباب السعودي وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة.

ومن خلال شراكتها مع شركة أفلام فوكس للقرن العشرين، ستقوم الذراع السينمائية التابعة لماجد الفطيم أيضًا بتوزيع الأفلام حصريًا على جميع دور السينما في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم آلان بجاني: "نحن نفخر أن نكون من أكبر المستثمرين في القطاع الخاص في المملكة والمساهمة في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز استثماراتنا لتبلغ 16 مليار ريال سعودي."

وأشار الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للمشاريع أحمد اسماعيل: "نحن سعداء بهذه الفرصة التي تتيح لنا دعم المواهب الشابة في المملكة لتطوير المحتوى. وتفتخر ﭭوكس سينما بتقديم تجربة مشاهدة متكاملة عالمية المستوى ومفاهيم استثنائية متميزة لا تضاهى في جميع أنحاء المملكة. ونحن ملتزمون بتحقيق أسعد اللحظات للجمهور السعودي، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي في المملكة.‘"