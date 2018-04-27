أعلنت سلسلة مطاعم "صب واي" أنها تعتزم إغلاق 500 فرع لها داخل الولايات المتحدة خلال العام الجاري.
"صب واي" بصدد إغلاق 500 فرع بأمريكا
"صب واي" بصدد إغلاق 500 فرع بأمريكا
اقتصاد
آخر تحديث الجمعة, 27 ابريل/نيسان 2018; 12:24 (GMT +0400).
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وهي تملك فروعاً أكثر من أي سلسلة مطاعم سريعة أخرى
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