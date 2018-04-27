"صب واي" بصدد إغلاق 500 فرع بأمريكا

"صب واي" بصدد إغلاق 500 فرع بأمريكا

اقتصاد
آخر تحديث الجمعة, 27 ابريل/نيسان 2018; 12:24 (GMT +0400).
مطاعمصحة وحياةأمريكا
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وهي تملك فروعاً أكثر من أي سلسلة مطاعم سريعة أخرى

أعلنت سلسلة مطاعم "صب واي" أنها تعتزم إغلاق 500 فرع لها داخل الولايات المتحدة خلال العام الجاري.

مطاعمصحة وحياةأمريكا