من هي الامرأة التي عُينت بمجلس إدارة أرامكو السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت أرامكو السعودية تعيين 5 أعضاء جُدُد في مجلس إدارة الشركة من بينهم امرأة أجنبية، وذلك في خطوة لافتة لصناعة النفط في المملكة.

فقد عُيّن محمد الجدعان، وزير المالية، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط كعضوين في مجلس إدارة الشركة، لتنضم إليهما لين لافرتي إلسنهانز، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة وكبيرة الإداريين التنفيذيين سابقًا لشركة "سونوكو إنك."

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وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في بيان نُشر على موقع الشركة الإلكتروني، إنه تم كذلك تعيين بيتر إل. سيلا، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين السابق لشركة "شيفرون فيليبس كيميكال إل بي"، وأندرو ان. ليفيرس عضو مجلس الإدارة الحالي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي السابق لشركة "داو دوبونت إنك"، ورئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "داو كيميكال."

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يذكر أن هذه التعيينات تتزامن مع خطط الحكومة السعودية لطرح حوالي 5% من أرامكو للاكتتاب العام خلال الفترة القادمة.

يشار الى أن إلسنهانز كانت على قائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذا بالعالم للعام 2008. وقبل عملها في "سونوكو"، شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي لدى "رويال داتش شل"، بحسب المجلة.

وسينضمُّ الأعضاء الخمسة الجُدُد في مجلس إدارة أرامكو السعودية إلى 6 أعضاء لا يزالون يحتفظون بعضويتهم، ليصبح مجلس إدارة الشركة على الشكل التالي:

- المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، رئيس مجلس الإدارة

- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف - نائب رئيس مجلس الإدارة

- محمد بن عبدالله الجدعان

- محمد بن مزيد التويجري

- ياسر بن عثمان الرُميَّان

- مارك مودي ستيورات

- أندرو اف. جي. قولد

- أمين بن حسن الناصر – الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية

- بيتر إل. سيلا

- لين لافرتي إلسنهانز

- أندرو ان. ليفيرس – مُعيَّن اعتبارًا من 1 يوليو 2018.