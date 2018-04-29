نصائح من مستشار بالديوان الملكي لـ"الشباب" السعوديين الباحثين عن وظيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نصح سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، الشباب الذين يبحثون عن فرص وظيفية بعدم الاعتماد على شهاداتهم الجامعية فقط، واللجوء الى دورات تعليمية في المجالات المطلوبة في سوق العمل حالياً.

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وقال القحطاني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر إن سوق العمل له متطلباته، متوجهاً للشباب بالقول: "أنتم تعيشون في عالم تحول إلى قرية صغيرة. أبحثوا عن الدورات التي يحتاجها السوق. سواء كانت أون لاين أو بالحضور."

وتابع قائلاً: سيرتك الذاتية تستحق أن تتعب من أجلها. أحرص أن يتنافسوا على استقطابك. لن يتم ذلك مالم تتعب على تطوير نفسك."

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كما علّق القحطاني في تغريدة أخرى، على حكمة تقول "أولادكم خلقوا لزمان غير زمانكم فلا تقصروهم على عاداتكم" قائلاً إن "العلوم التي يجب أن يتعلمها أولادنا متطورة ومتغيرة. لكل زمان علومه الخاصة. ماكان في وقتنا من التخصصات مرغوب ومطلوب هو اليوم على العكس تماماً."

وأضاف أن الثوابت الدينية والأخلاقية فقط هي الثابتة التي لا تتغير.

وكان المستشار بالديوان الملكي قد كشف عن فرص وظيفية "متميزة للغاية" للسعوديين على حد تعبيره، برعاية الاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتشمل عدة تخصصات مختلفة.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.