مذيعة CNNMoney كريستين رومان تشارك في هذا الفيديو بعض الإشارات المبكرة التي تشير إلى احتمال حدوث انكماش اقتصادي.
شاهد.. علامات تحذير من انكماش اقتصادي وشيك
شاهد.. علامات تحذير من انكماش اقتصادي وشيك
اقتصاد
آخر تحديث منذ59 دقيقة.
1:09
الخبراء يقولون إنه بعد تسع سنوات من “سوق الثور“، فإن تأثير ذلك ينخفض.
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