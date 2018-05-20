الإمارات تسمح للمستثمرين العالميين بالتملك الكامل في الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، عن إجراء تغييرات في نظام تملك غير الإماراتيين للشركات، ليسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة مائة في المائة من الشركات بنهاية العام الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وستمكن هذه التغييرات المستثمرين من التملك بنسبة مائة في المائة من الشركات بنهاية عام 2018، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الإمارات.

وتشمل الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، الأحد، منح تأشيرات إقامة للمستثمرين وأسرهم تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى نفس المدة للكفاءات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية وللعلماء والمبدعين، حسبما نقلت وام.