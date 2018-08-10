بعد عقوبات ترامب.. العلاقات الاقتصادية تتصدر مكالمة بوتين وأردوغان

إسطنبول، تركيا (CNN)-- تصدرت العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة محور المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وناقش بوتين وأردوغان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا، فضلا عن الحديث بشأن بدء مشاريع مشتركة، خاصة في قطاع الطاقة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية مثل وكالة "تاس"، التي نقلت التفاصيل عن خدمة الصحافة في الكرملين.

وتحدث بوتين وأردوغان أيضًا عن القضايا الثنائية والإقليمية، وناقشا آخر التطورات في سوريا ومحادثات السلام في أستانا في المستقبل.

وتأتي المكالمة الهاتفية في أعقاب العقوبات والإجراءات التجارية التي اتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حق روسيا وتركيا مؤخرا.