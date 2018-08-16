دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، الخميس، إن بلاده ستلجأ للأسواق المالية الدولية، لتوفير التمويلات اللازمة من العملات الأجنبية، اعتبارا من الآن، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وفي أحدث تصريح له، نفى ألبيرق، في مؤتمر صحفي، عقد أي لقاء مع صندوق النقد الدولي، بشأن التطورات الأخيرة لاقتصاد بلاده.

وترددت أنباء، عن مطالبة صندوق النقد الدولي، أنقرة باستقلال كامل لعمل البنك المركزي، من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار أسعار العملة.

وأضاف ألبيرق أن "السياسة النقدية ليست كافية لوحدها في مكافحة التضخم، وسندعم البنك المركزي عن طريق السياسات المالية".

وأشار إلى أن الحكومة التركية تستهدف خفض التضخم إلى ما دون الـ 10% في أقرب وقت.

وقال الوزير التركي، موجها خطابه للمستثمرين الأجانب: "لن نتهاون في التزامنا بالانضباط المالي، وسنضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتنا".

وتابع: "سنحقق نموا مستداما أكثر، مع التدابير الوقائية الجديدة، على صعيد الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية الرصينة".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهم كالين، الخميس، أن بلاده اتخذت إجراءات لحماية الأسواق المالية من هجوم للمضاربين.

وتضرر الاقتصاد التركي، من انهيار الليرة أمام الدولار، خلال الفترة الماضية، عقب قرار واشنطن بمضاعفة الرسوم الجمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم التركي، إلى 50% و20% على الترتيب.