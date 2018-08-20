السعودية تلغي ترخيص "بي إن سبورت" نهائيا.. وتعاقبها بهذه الغرامة

دبي، الإمارات العرية المتحدة (CNN)-- أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية قرارًا بإلغاء ترخيص شركة مجموعة بي إن سبورت (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) الممنوح لها في المملكة نهائيًا، مع إلزامها بغرامة مالية قدرها 2.66 مليون دولار.

ووفقا لبيان على موقع الهيئة الإلكتروني، الإثنين، فإن هذا القرار يكون واجب النفاذ من تاريخ صدوره، كما ألزمت السعودية "بي إن سبورت"، برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة للمخالفات المحررة ضدها.

وقالت الهيئة إن قرار إلغاء ترخيص شركة مجموعة بي إن سبورت في السعودية، جاء بعد تلقيها في مارس/آذار 2016، عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين، ضد المجموعة لإخلالها بقواعد المنافسة في السعودية.

وأوضحت أنه "بعد التحقق من تلك الشكاوى، اتضح استغلال مجموعة قنوات بي ان سبورت لوضعها المهيمن، متمثلاً بعدة ممارسات احتكارية، منها إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية"

وأشارت إلى أن "بي إن سبورت أجبرت الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة".

ولفتت الهيئة السعودية إلى "قيام قنوات بي ان سبورت، بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك".

واعتبرت هيئة المنافسة السعودية أن "هذه المخالفات تعد خرقا صريحا لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناءً عليه قامت باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي ان سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة السادسة عشرة بحدها الأعلى والمقدرة بـ2.6 ألف دولار".

يذكر أن مجموعة قنوات بي ان سبورت، نفت هذه المخالفات، وتقدمت بطعن ضدها أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، إلا أن القضاء الإداري حكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي ان سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.

وظهرت مجموعة قنوات "بى ان سبورت" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2003، وهي تابعة للشركة "بى ان" الإعلامية، التي تتخذ من دولة قطر مقرا لها، وكان اسمها قديما مجموعة قنوات "الجزيرة الرياضية"، ولها مقار فى مختلف أنحاء العالم.

وحصلت "بى ان سبورت" على حق البث الحصري لمعظم الدوريات العالمية مثل الدروى الانجليزى والإسبانى والإيطالى والفرنسى والأمريكى والبرازيلى، إضافة إلى عدد من البطولات الأخرى مثل كأس العالم ودورى أبطال اوروبا وأبطال أفريقيا.