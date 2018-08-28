مصر تخصص 15.5 مليار دولار لتنمية سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، الدكتورة هالة السعيد، أن بلادها خصصت مبلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار)، لإقامة مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء، حتى عام 2022، وفقا لبيان أصدرته الوزارة، الثلاثاء.

وبحسب البيان، تتضمن المشروعات المزمع إنشاؤها في سيناء، مزارع سمكية علي مساحة 15.6 ألف فدان ضمن المشروع القومي بقناة السويس، وأيضا إنشاء 10 طرق بطول 1339 كم، بتكلفة 26.6 مليار جنيه، ووحدات سكنية، و15 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، إن الدولة تتبني خططا تنموية، تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق بعينها، لم تنل القدر المناسب من الاهتمام، رغم ما بها من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، مشيرة إلى أن هناك أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد وإعداد برنامج متكامل للتوجه التنموي نحوهما.

وأوضحت أن خطة الاستثمارات الحكومية وجهت حوالي 2.982 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء تشكل نسبة 3% من جملة الاستثمارات الحكومية، ومولت الخزانة العامة نسبة 86% منها، بقيمة 2.553 مليار جنيه، محققة ارتفاع بنسبة 32% مقارنة بعام 2017/2018.