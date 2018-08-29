"نزاهة": 69% من موظفي الحكومة السعودية يجهلون أخلاقيات الوظيفة العامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت نتائج دراسة حديثة، أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، أن 69% من موظفي الدولة، لم يطلعوا على مدوَّنة السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وشملت الدراسة التي نشرتها الهيئة الأربعاء، على موقعها على الإنترنت، آراء عينة عشوائية، عددها 4723 موظفاً، في ثمان جهات حكومية، موزعة على خمس مناطق هي الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وتبوك، وعسير.

وبينت الدراسة أن 63% من العينة، أكدوا أن الجهات التي يعملون بها، لم تنشر مدونة السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، على موقعها الإلكتروني.

وقالت "نزاهة" إن الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق وتفعيل مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، والإجراءات التي اتخذت حيال هذه المدونة.

وأشارت الدراسة إلى ضعف عام في أداء الجهات الحكومية وإجراءاتها فيما يتعلق بتعميم المدوَّنة، وتدريب الموظفين على تطبيق بنودها، أو توفير كافة السبل الممكنة للرد على الاستفسارات المتعلقة بها.

وأوضحت، أن 31% من الموظفين اطَّلعوا على المدوَّنة، وأفاد 93% منهم بتحقق الأثر الإيجابي عليهم من حيث التزامهم بما ورد فيها.

وأوصت الدراسة بالعمل على إدراج المبادئ والأخلاقيات الواردة في المدوَّنة ضمن آليات التقييم لغرض التعيين والترقية والشهادات المهنية والأداء الوظيفي، مع ضرورة نشر الجهات الحكومية للمدوَّنة على مواقعها الإلكترونية، وتدريب الموظفين على ما ورد فيها، وتوفير كافة السبل الممكنة للرد على استفسارات الموظفين حول ما ورد فيها.

وصدرت مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بموجب قرار مجلس الوزراء في سبتمبر/ايلول 2016، بهدف تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه، وتعزيزها، والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وغير ذلك من الأهداف التي نصت عليها المدونة.