"إيني" تكشف عن حقل غاز جديد في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة إيني الإيطالية، الخميس، عن اكتشاف حقل جديد لإنتاج الغاز الطبيعي، بمنطقة امتياز شرق الأُبيض، الواقع في صحراء مصر الغربية، وفقا لبيان على الموقع الألكتروني للشركة.

وأوضحت "إيني" أنه تم حفر بئر الاستكشاف في منطقة جنوب فارميد للتنقيب الواقعة شمال امتياز مليحة، ويصل عمق البئر إلى 17 ألف قدم مكعب، وأنها عثرت على عدة طبقات حاملة للغاز.

وأشارت الشركة الإيطالية، إلى أن البئر فُتحت للإنتاج محققة 25 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا مما يؤكد إمكانيات امتياز شرق الأُبيض.

وأضافت الشركة في البيان، أنها بدأت في دراسات لتطوير احتياطيات الغاز، التي يمكن أن تسهم في زيادة إنتاجه من منطقة الصحراء الغربية.

وتنتج "إيني" حالياً 55 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا من الصحراء الغربية، ويصل إجمالي أنتاج الشركة لحوالي 320 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، ومن المتوقع أن يزداد هذا الإنتاج خلال العام الحالي، بفضل حقل ظهر.