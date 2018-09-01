لماذا تقتحم "كوكاكولا" سوق المطاعم والكافيهات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- تراهن شركة المشروبات العالمية "كوكاكولا" على أن المقاهي ستجعلها أقرب للسيطرة الكاملة على سوق المشروبات.

أمس الجمعة، أعلنت الشركة أنها وافقت على شراء سلسلة القهوة البريطانية الشهيرة "كوستا كوفي" مقابل 5.1 مليار دولار وذلك في خطوة غير عادية.

وبحسب تحليل نشرة موقع "CNN" فإن المتعارف عليه أن تقوم شركات المشروبات الكبيرة ببناء محافظها الاستثمارية من خلال الاستثمار في شركات ناشئة واعدة.

مؤخراً استحوذت شركة كوكاكولا على حصة في شركة المشروبات الرياضية "بودي أرمور" فيما انتزعت منافستها "بيبسي" شركة "صودا ستريم"، لكن شراء سلسلة قهوة شعبية أمر مختلف.

الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا جيمس كوينسي قال إن عملية الاستحواذ تفتح المجال لأسواق منتجات "كوستا كوفي" من آلات بيع القهوة، المتاجر السريعة، القهوة المثلجة الجاهزة للشرب، المحامص، أكثر منه شراء المقاهي.

وقال للمستثمرين في مكالمة أمس الجمعة "هذه استراتيجية القهوة وليست استراتيجية البيع بالتجزئة."

وتستثمر العلامات التجارية الكبيرة الأخرى في القهوة أيضًا، فقد وافقت "نستلة" و"ستاربكس" على تحالف عالمي للقهوة بقيمة 7.2 مليار دولار، أيضا قامت شركة "جاب" ، الشركة القابضة التي تملك قهوة "بييت" بشراء سلسلة انتاج الساندويتشات والقهوة البريطانية "بريت إية مانجير" في شهر مايو.

وقد باءت المحاولات السابقة لكوكاكولا لإضافة القهوة إلى محفظتها بالفشل، السبب بحسب كوينسي أن كوكا كولا لم تملك الموارد أو المنصة الصحيحة لبيع القهوة بمفردها.

لكن كوينسي أضاف : "كوستا يمكنها تغيير هذا الوضع حيث ستساعد كوكاكولا على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح شركة مشروبات كاملة تبيع كل شيء من الماء إلى المشروبات الرياضية".

وقال دوان ستانفورد، المحرر التنفيذي لمطبوعة التجارة "بيفريج دايجيست " إن استراتيجية المشروبات الكلية لا تتعلق فقط بالمستهلكين الأفراد، لكن بعملاء المطاعم ودور السنيما كذلك.

وأشار كوينسي إلى أن شركة كوكا كولا لا تخطط لفتح المزيد من الفروع لكوستا في الولايات المتحدة، حيث سيتعين عليها منافسة ستاربكس، بل ستقوم بتسويق منتجات كوستا الأخرى بدلاً من ذلك.

تمتلك كوستا ما يقرب من 4000 متجر في 32 دولة، وتخطط كوكاكولا لتوسيع عدد متاجر كوستا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وقال جورج لوري، المحلل الرئيسي في مؤسسة فورستر للأبحاث أن كوكاكولا يمكنها استخدام مخازن كوستا للمساعدة في بيع منتجاتها الأخرى، بما في ذلك العصير والمياه مباشرة للمستهلكين، وليس من خلال محلات بقالة أو البترول.

وقال كوينسي إن كوكاكولا تخطط لاستخدام عضوية نادي كوستا كوفي، وهو برنامج ولاء، للتسويق الكترونيا للمستهلكين الأفراد.

ولا تزال صفقة كوستا بحاجة إلى الحصول على موافقة المساهمين والهيئات التنظيمية، ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الأول من عام 2019.