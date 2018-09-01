صندوق قطر السيادي يتوغل في قطاع النفط الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت اللجنة الحكومية الروسية للرقابة على الاستثمارات الأجنبية، على بيع حصة تبلغ 14.16% من أسهم شركة روس نفط الروسية العملاقة، لصندوق قطر السيادي "جهاز قطر للاستثمار"، بحسب مصدر في الحكومة الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن المصدر قوله: "لقد تم اتخاذ هذا القرار مؤخرا". وبحسب الوكالة، فإن الصفقة الجديدة، سترفع نسبة ملكية جهاز قطر للاستثمار، في "روس نفط" إلى 18.9%.

ووفقا لبيات جمعتها CNN، فقد قفزت القيمة السوقية لشركة روس نفط المدرجة في بورصة موسكو، إلى 72.7 مليار دولار، لتكون بذلك، أكبر شركة مدرجة في بورصة موسكو من حيث القيمة السوقية.

يأتي ذلك، بعد أن أنهى سهم "روس نفط" تعاملات أمس الجمعة عند سعر 6.86 دولار، محققا مكاسب بـ47.4% خلال عام.

وتعول شركة "روس نفط"، على صندوق قطر السيادي، في ضخ استثمارات لإقامة مشاريع جديدة مع الشركة الروسية.

وأعلن تحالف "كيو أي إيه" و"غلينكور" السويسري، في 2016، عن شراء حصة تبلغ 19.5% من أسهم "روس نفط" خلال صفقة خصخصة.

وقام التحالف في 2017، ببيع 14.16% من هذه الحصة لشركة "سي إي إف سي" الصينية، في صفقة بلغت قيمتها 9.1 مليار دولار، لتنخفض حصة "غلينكور" في "روس نفط" إلى 0.5% وحصة "كيو أي إيه" إلى 4.7%.

وفي أوائل شهر مايو/ أيار، أعلنت "غلينكور" أن الائتلاف قد أخطر "سي إي إف سي" الصينية بفسخ الصفقة، وتم حل تحالف "كيو إتش جي"، ليتقدم بعد ذلك جهاز قطر للاستثمار لشراء الحصة.