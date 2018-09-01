أردوغان: اقتصادنا قوي ولن يُركّع الأتراك عبر الدولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الغرب لن يتمكن مما وصفه بـ"تركيع" الشعب التركي عبر الدولار، وذلك في إشارة إلى تأثير الأزمة بين أنقرة وواشنطن على سعر صرف الليرة التركية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان اردوغان قوله في كلمة وجهها إلى الجماهير التركية، الجمعة، في ولاية باليكسير: "لا يمكن للغرب أن يخيفنا عبر التهديد الاقتصادي، وإعلان الحرب الاقتصادية علينا"، لافتا إلى أن الشعب التركي ليس بالشعب الذي يرضخ أمام التهديدات، قائلا: "لم نركع لغاية اليوم أمام أية قوة بشرية".

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة التركية تسير بحزم في طريقها، داعيا الأتراك إلى الصمود أمام الهجمات الاقتصادية، وتصنيفات وكالات الائتمان التي وصفها بـ"المحتالة"، وفقا لما نقلته الأناضول.

وأكد الرئيس التركي على أن اقتصاد بلاده قوي، وأن تركيا حققت قفزة في القطاع السياحي خلال الموسم الحالي، كما أن "التوظيف - فرص العمل - في مستوى جيد جداً، وقطاع الزراعة، والثروة الحيوانية في وضع جيد"، على حد تعبيره.