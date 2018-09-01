وقف التعامل بالدولار في المبادلات التجارية بين العراق وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية، يحيى آل اسحاق، السبت، أن طهران وبغداد، قررتا إلغاء التعامل بالدولار الأمريكي، في المبادلات التجارية بين البلدين، وفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأوضح آل اسحاق، إنه سيتم الاستعاضة عن الدولار بعملات اليورو والريال الايراني والدينار العراقي. وحول التبادل المالي بين ايران والعراق، قال إنه "تم إلغاء التعامل بالدولار بين طهران وبغداد، معظم التبادلات ستتم بعملات اليورو والريال الايراني والدينار العراقي".

وأضاف، أن قسما آخر من المبادلات بين المصدرين الايرانيين والتجار العراقيين، ستتم وفق مقايضة السلع أو بشكل توافقي.

وأوضح آل اسحاق، أنه مع وجود 8 مليارات دولار حجم تبادل تجاري بين إيران والعراق، فإن حجم انتقال الأموال بين البلدين قليل جدًا عن طريق المصارف.

وبشأن العقبات التي تحول دون تأسيس مصرف ايراني عراقي مشترك، قال إن "حل القضايا المصرفية يجب أن يكون الأولوية الرئيسية للاقتصاد الايراني، لأنه في أسوأ الظروف، لدينا تبادل تجاري بقيمة 8 مليارات دولار مع العراق".

ولفت إلى أن العراق ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، مضيفا أن صادرات إيران إلى العراق تختلف عن الصادرات إلى الصين، حيث إن الأخيرة معظمها منتجات بتروكيمياوية، في حين يصدر التجار الايرانيون للعراق، مجموعة كبيرة من المنتجات المتنوعة.