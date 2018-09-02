مصر والصين توقعان اتفاقيات بـ18 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقعت مصر، الأحد، عددا من الاتفاقيات والعقود مع الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 18.3 مليار دولار، وفقا لبيان صادرعن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال راضي، على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، إن العقود الموقعة تشمل إنشاء مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين.

وبحسب البيان، تضم المشروعات أيضا منطقة مجموعة شاوندونج روى لصناعة المنسوجات، ومشروع تاى شان للألواح الجبسية، ومشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس".

وأشار راضي، إلى أن توقيع الاتفاقيات والعقود جاء خلال لقاءٍ عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر، على هامش زيارته لبكين للمشاركة في منتدى التعاون الصين- أفريقيا، لبحث زيادة التعاون وضخ مزيد من الاستثمارات الصينية في المشروعات القومية التي تنفذها مصر.

ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1558 شركة تعمل في عدد من القطاعات منها 702 شركة فى القطاع الصناعى و432 شركة فى القطاع الخدمي، و70 شركة فى القطاع الانشائي، كما تشمل القطاعات 79 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و47 شركة فى القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة.