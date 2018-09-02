تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت الحكومة التونسية، زيادة أسعار المواد البترولية، اعتبارا من الأحد، في استجابة سريعة لتوصيات صندوق النقد الدولي، بخفض عجز الميزانية، وإصلاح دعم الطاقة.

ووفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء التونسية "وات"، ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بواقع 60 مليما، إلى 1.985 دينار تونسي (0.72 دولار)، وكذلك سعر الديزل دون كبريت إلى 1.745 دينار (0.63 دولار)، وفيما زاد سعر الديزل العادي بـ75 مليما، إلى 1.48 دينار (0.54 دولار)، بينا أبقت الحكومة على أسعار الغاز المنزلي، وبترول الإنارة دون تغير.

وتعتبر هذه الزيادة هي الرابعة، التي تطبقها تونس على أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي.

وعزا بيان الحكومة، هذا التعديل إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية إذ تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة 75 دولارا للبرميل.

وتوصلت تونس، الجمعة، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة لملفها، تمهيدا لصرف شريحة جديدة بقيمة 257 مليون دولار، بنهاية سبتمبر/أيلول القادم ليصل بذلك إجمالي ما تحصلت عليه تونس من الصندوق إلى 1.5 مليار دولار، من القرض البالغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار.

وقال بيورن روثر، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس "إن مواصلة العمل على تقليص العجز المالي، هذا العام والعام المقبل، أمر هام لاستقرار الديون، وخفض الطلب المفرط على الواردات، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار النفط العالمية".

وأضاف، "سيظل من المهم بشكل خاص متابعة إصلاحات دعم الطاقة، وإدارة فاتورة الأجور العامة بعناية، ووضع صناديق التقاعد العامة والخاصة على أساس مستدام".