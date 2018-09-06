مصر تضع مواصفة قياسية لمكافحة الفساد والرشوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، أنه يجرى حالياً اعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف اعلاء قيم السلوك الوظيفي.

أضاف الوزير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية، وألقاها نيابة عنه أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، الأربعاء، أن المواصفة تتبني كذلك جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية، من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً الى انه من المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الجاري.

وبحسب الوزير المصري، يأتي إعداد هذه المواصفة في اطار جهود هيئة المواصفات والجودة، التابعة للوزارة، للتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة والتي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس (ايزو) في أكتوبر من عام 2016 .

وشدد نصار على أن محاربة الفساد بكل صوره والوقاية منه، مسؤولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة بمخاطر الفساد وسبل منعه.

انعقد المؤتمر الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في إطار تنفيذ مشروع تعزيز البنية التحتية المؤسسية الخاصة بالتشريعات الداعمة للتجارة والصناعة.

ووصف وزير التجارة والصناعة المصري الفساد بأنه العقبة الرئيسية التي تعرقل جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ويسهم في تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وأكد على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة بالجهات الحكومية في مصر .

وقال المهندس اشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة أرسلت مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة إلى كافة الوزارات والأجهزة الرقابية، واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر وغيرها من الجهات الوطنية، لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها وأخذها في الاعتبار قبل اعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.