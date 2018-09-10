 أسعار الأطعمة والمشروبات ترفع التضخم الشهرى في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات رسمية، الأثنين، ارتفاع الرقم القياسـى العام لأسعار المستهلكين في مصر "التضخم"، بنسبة 1.7% في شهر أغسطس/آب الماضي، مقارنة بشهر يوليو/تموز السابق عليه، مسجلا 294.9 نقطة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن ارتفاع التضخم في شهر أغسطس/آب، جاء نتيجة لزيادة أسعار قسم الطعام والمشـروبات بنسبة 2.8%، ليســاهم بمقدار 1.55 نقطة في معدل التغير الشهرى.

وأوضح الجهاز، أن أسعار مجمـوعة الخضروات سجلت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 8%، وكذلك مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.4%, مجموعة الفاكهة بنسبة 4.9%، فيما زادت مجموعة الغاز الطبيعى والبوتجاز بنسبة 5.5%.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوى 13.6%، لشهــــر أغسطس/آب 2018، مقابل 33.2%، لنفس الشهر من عام 2017.

وقررت الحكومة المصرية، في يونيو/حزيران الماضي، زيادة أسعار الوقود بنسبة تجاوزت 50%، وذلك للمرة الثالثة منذ قرار تعويم الجنيه، في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وسجل معدل التضخم، أعلى مستوى له عند 34.2% في يوليو/تموز 2017، نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع، عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

من جانبه، أكد دكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة السيطرة على الأسعار، ومعدلات التضخم، على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم، متأثرة حاليا بزيادة أسعار المحروقات التي مؤخرا.

وأضاف: "في ظل آليات الإصلاح الاقتصادي سيهبط التضخم تدريجيا، نتمنى أن نكون العام المقبل أقل من 10%".