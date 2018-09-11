روسيا والصين تسعيان لتجارة بلا دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - أكدت الصين وروسيا، الثلاثاء، سعيهما لزيادة التبادل التجاري بينهما بالعملات المحلية، والابتعاد عن التعامل بالدولار، في ظل المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، المنعقد في روسيا حاليا.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 87 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الروسية "تاس".

وفي رده على تصريحات بوتين، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "إننا نعلم إنك تولي اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات الروسية الصينية".

وأكد الجانبان، الروسي والصيني، الاهتمام باستخدام العملات المحلية بنشاط أكبر في التبادل التجاري، وقال بوتين: "إن هذا سيعزز استقرار الخدمات البنكية لعمليات الاستيراد والتصدير، في ظل ارتفاع المخاطر في الأسواق الدولية".

وشكر بوتين نظيره الصيني، على زيارة المنتدى الاقتصادي الشرقي، وضم الوفد الصيني نحو ألف شخص، وهو ما علق عليه بوتين بقوله، "إن هذا دليل على كبر حجم علاقتنا مع الصين، نحن على اتصال منتظم ويسعدني ان استضيفكم في روسيا".

وأشاد بوتين بعلاقات الثقة بين موسكو وبكين في السياسة والأمن والدفاع.

وكانت الخارجية الصينية أعلنت أن بكين تعارض أي عقوبات أحادية الجانب، ومنها قانون العقوبات الأمريكي الجديد ضد كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.