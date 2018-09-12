مؤسسات التصنيف الإئتماني تواصل تحدي أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-خفضت مؤسسة فيتش العالمية التصنيف الائتماني لـ4 بنوك تركية جيدة، لتنضم إلى قائمة تضم 24 بنكا تركيا سبق أن خفضت الوكالة تصنيفهم الائتماني في يوليو/ تموز الماضي.

تأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات متلاحقة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمؤسسات التصنيف الدولية بأنها مسيسة، وأنها لا تتحلى بالصدق، بحسب تصريحاته في منتدى الأعمال التركي القرغيزي مطلع الشهر الحالي، معتبراً أن الغاية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية هي إثارة الشكوك في الاقتصاد التركي.

وقالت وكالة فيتش إنها خفضت تصنيف الائتماني طويل الأجل للأناضول بنك وفيب بنك من BB- إلى B+ ، وشكر بنك من B+ إلى B ، وكذلك أوديا بنك من BB- إلىB .

وبحسب بيان الوكالة، يعكس تخفيض التصنيف الائتماني المخاطر المتزايدة على أداء البنوك الأربعة وجودة الأصول والقيمة السوقية والسيولة، في أعقاب الفترة الأخيرة من تقلبات السوق، كما يأخذ قرار خفض التصنيف في الاعتبار المخاطر المتزايدة للهبوط الشديد للاقتصاد وتدهور معنويات المستثمرين.

وذكرت أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لا تزال كبيرة، بالنظر إلى عدم القدرة على التنبؤ في إطار السياسة العامة ومتطلبات التمويل الخارجية الكبيرة لتركيا.

ووفقاً لوكالة فيتش، بات من الصعب على هذه البنوك التوجه إلى الأسواق الأجنبية للحصول على تمويلات، مما زاد من إعادة التمويل وضغوط السيولة، رغم أن البنوك الأربعة لديها عموما قروض خارجية بالعملات الأجنبية أقل من البنوك التركية الكبرى.

يأتي ذلك فيما خفضت فيتش معدل نمو الاقتصاد التركي المتوقع إلى 3.8% العام الحالي بدلا من 4.5% توقعات سابقة.

وتراوحت قروض البنوك الأربعة بالعملات الأجنبية، بين 24% من محفظة قروض الأناضول بنك و32% في شكر بنك و37% في فيب بنك و50% في اوديا بنك، وتوقعت الوكالة أن ترتفع هذه المعدلات في ظل الانخفاض الكبير لقيمة العملة التركية منذ يونيو الماضي.

ولاحظت الوكالة تركز قروض البنوك الأربع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأكثر حساسية لبيئة النمو الضعيفة وارتفاع أسعار الفائدة، ما قد يعرضها لمخاطر عدم القدرة على سداد مديونياتها، فضلا عن تعرض هذه البنوك لمخاطر عالية لأنها ترتفع فيها القروض الموجة للزراعة والعقارات، فضلا عن تعرض اوديا بنك للديون السيادية اللبنانية.

وتبلغ معدلات تعثر القروض في البنوك الأربعة 3.3% في أناضول بنك و4.9% في فيب بنك و4.9% في شكر بنك، ترتفع إلى 6.2% من محفظة قروض اوديا بنك.