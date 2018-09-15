شركات عالمية تستثمر 1.2 مليار دولار بقطاع النفط المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقعت مصر، السبت، اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن البترول والغاز، في منطقتين أحدهما بالمياه العميقة في البحر المتوسط، والثانية في الصحراء الغربية، مع شركات كندية وبريطانية وهولندية وماليزية وكويتية.

ووفقا لبيان صادر عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، يبلغ الحد الأدنى لقيمة الاستثمارات في هاتين الاتفاقيتين أكثر من مليار دولار، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليوني دولار.

وتلزم الاتفاقيات التي وقعها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الشركات بحفر 12 بئراً جديداً.

وذكرت وزارة البترول في البيان، أن الاتفاقية الأولى الموقعة بين هيئة البترول المصرية، وشركتي شل العالمية، وبتروناس الماليزية، تتعلق بالتنقيب في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار، لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة.

وتتضمن الاتفاقية الثانية الموقعة مع شركات كويت إنرجي، ودوفر الكندية، وروكهوبر البريطانية، في منطقة أبوسنان بصحراء مصر الغربية باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، ومنحة توقيع بقيمة مليوني دولار لحفر 4 آبار.

وقال وزير البترول، عقب توقيع الاتفاقيتين، إن قطاع البترول مستمر في طرح المزايدات العالمية، وتوقيع الاتفاقيات الجديدة في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، من أجل تنمية مواردها من البترول والغاز، بما يؤدى لزيادة إنتاج البترول، للوفاء باحتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأضاف أن قطاع البترول وقع منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى الآن، توقيع 63 اتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 15 مليار دولار.