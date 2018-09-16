التضخم في السودان يقفز لمستوى قياسي خلال أغسطس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قفز معدل التضخم في السودان إلى مستويات قياسية خلال شهر أغسطس/آب الماضي، ليصل إلى 66.82%، بعد أن سجل 63.94% في شهر يوليو/تموز السابق عليه، وذلك في ظل التدهور المستمر لسعر العملة السودانية.

وعزا التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، الأحد، ارتفاع معدل التضخم في أغسطس/آب، الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث قفز تضخم المجموعة بنسبة 70.9%، وهي تسهم بنسبة 59.17% في معدل التضخم العام.

وجاءت مجموعة النقل في المرتبة الثانية، من حيث التأثير في زيادة التضخم العام بنسبة 9.77%، بعد أن وصل معدل التضخم في المجموعة إلى 75.9%.

وعلى صعيد الولايات، ارتفع معدل التضخم في 13 ولاية، بقيادة ولاية البحر الأحمر التي بلغ المعدل فيها 98.3%، فيما بلغ أدنى معدل للتضخم في ولاية جنوب كردفان بنسبة 50.5%.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في مايو/ آيار الماضي، أن يبلغ معدل النمو في السودان 3.7 % العام الجاري، مقارنة بـ3.2 % في 2017، بدعم من إلغاء العقوبات الأمريكية أكتوبر 2017 وزيادة الطلب المحلي وتشجيع الحكومة للاستثمار الأجنبي.

وأقال الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد الماضي، حكومة الوفاق الوطني، وكلف رئيسًا جديدًا للوزراء بتشكيل حكومة أصغر، بهدف التعامل مع أزمة اقتصادية متنامية في البلاد.

وجاء قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يواجه السودان أزمة اقتصادية متنامية جراء النقص الحاد في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم إلى أكثر من 66%.

وقال فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس السوداني، إن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح، ولذلك أطلق الرئيس البشير مبادرة بتقليص عدد الوزراء من 31 إلى 21، ووزراء الدولة بنسبة 50%.